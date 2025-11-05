Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Рекрутер in Greater Bengaluru у Tekion становить ₹3.48M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tekion. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
Tekion
Leadership Recruiter
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹3.48M
Рівень
L3
Базова зарплата
₹3.48M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
1 Рік
Які кар'єрні рівні в Tekion?
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Tekion Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Рекрутер в Tekion in Greater Bengaluru складає річну загальну компенсацію ₹5,839,799. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tekion для позиції Рекрутер in Greater Bengaluru складає ₹2,775,239.

