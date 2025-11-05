Компенсація Продакт-менеджер in Greater Bengaluru у Tekion варіюється від ₹2.96M за year для L1 до ₹6.34M за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Bengaluru становить ₹3.44M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tekion. Останнє оновлення: 11/5/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
₹2.96M
₹2.53M
₹311K
₹120K
L2
₹3.31M
₹2.9M
₹407K
₹0
L3
₹5.47M
₹4.19M
₹1.22M
₹52.5K
L4
₹6.34M
₹4.69M
₹1.66M
₹0
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Tekion Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)