Tekion
  Дейта-сайентист
  • Дейта-сайентист

  Greater Bengaluru

  • Greater Bengaluru

Tekion Дейта-сайентист Зарплати в Greater Bengaluru

Компенсація Дейта-сайентист in Greater Bengaluru у Tekion становить ₹1.14M за year для L3. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Bengaluru становить ₹2.05M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tekion. Останнє оновлення: 11/5/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
Associate Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
Senior Data Scientist
₹1.14M
₹1.14M
₹0
₹0
L4
Staff Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Tekion Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-сайентист в Tekion in Greater Bengaluru складає річну загальну компенсацію ₹3,729,194. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tekion для позиції Дейта-сайентист in Greater Bengaluru складає ₹2,049,397.

Інші ресурси