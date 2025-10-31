Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Апаратний інженер in India у Tejas Networks становить ₹1.11M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tejas Networks. Останнє оновлення: 10/31/2025

Медіанний пакет
company icon
Tejas Networks
Hardware Engineer
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹1.11M
Рівень
-
Базова зарплата
₹1.11M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
1 Рік
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Апаратний інженер в Tejas Networks in India складає річну загальну компенсацію ₹1,140,725. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tejas Networks для позиції Апаратний інженер in India складає ₹1,110,316.

Інші ресурси