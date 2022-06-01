TEGNA Зарплати

Зарплата TEGNA варіюється від $61,690 загальної компенсації на рік для Фінансовий аналітик на нижньому рівні до $65,325 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників TEGNA . Останнє оновлення: 11/24/2025