TEGNA Зарплати

Зарплата TEGNA варіюється від $61,690 загальної компенсації на рік для Фінансовий аналітик на нижньому рівні до $65,325 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників TEGNA. Останнє оновлення: 11/24/2025

Фінансовий аналітик
$61.7K
Інженер-програміст
$65.3K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в TEGNA - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $65,325. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в TEGNA складає $63,508.

