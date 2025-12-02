Каталог компаній
Tecno Mobile
Tecno Mobile Маркетинг Зарплати

Середня загальна компенсація Маркетинг in Belarus у Tecno Mobile варіюється від BYN 49.5K до BYN 69K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tecno Mobile. Останнє оновлення: 12/2/2025

Середня загальна компенсація

$17.2K - $20.3K
Belarus
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$16K$17.2K$20.3K$22.4K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Tecno Mobile?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Маркетинг в Tecno Mobile in Belarus складає річну загальну компенсацію BYN 69,008. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tecno Mobile для позиції Маркетинг in Belarus складає BYN 49,544.

