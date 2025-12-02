Каталог компаній
Techstars
Середня загальна компенсація Продажі in United States у Techstars варіюється від $135K до $193K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Techstars. Останнє оновлення: 12/2/2025

$155K - $182K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$135K$155K$182K$193K
Які кар'єрні рівні в Techstars?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продажі в Techstars in United States складає річну загальну компенсацію $193,050. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Techstars для позиції Продажі in United States складає $135,300.

