Середня загальна компенсація Маркетингові операції in United States у Techstars варіюється від $62.3K до $87K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Techstars. Останнє оновлення: 12/2/2025

Середня загальна компенсація

$67.5K - $81.8K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$62.3K$67.5K$81.8K$87K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Techstars?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Маркетингові операції в Techstars in United States складає річну загальну компенсацію $87,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Techstars для позиції Маркетингові операції in United States складає $62,250.

