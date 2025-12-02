Каталог компаній
Technology Innovation Institute
Technology Innovation Institute Інженер-механік Зарплати

Середня загальна компенсація Інженер-механік in United Arab Emirates у Technology Innovation Institute варіюється від AED 206K до AED 288K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Technology Innovation Institute. Останнє оновлення: 12/2/2025

$60.8K - $73.6K
United Arab Emirates
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$56K$60.8K$73.6K$78.3K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Мехатронний інженер

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-механік в Technology Innovation Institute in United Arab Emirates складає річну загальну компенсацію AED 287,677. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Technology Innovation Institute для позиції Інженер-механік in United Arab Emirates складає AED 205,838.

