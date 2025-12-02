Каталог компаній
Technisys
Technisys Бухгалтер Зарплати

Середня загальна компенсація Бухгалтер in Argentina у Technisys варіюється від ARS 21.93M до ARS 30.02M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Technisys. Останнє оновлення: 12/2/2025

Середня загальна компенсація

$18.1K - $21.4K
Argentina
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$16.7K$18.1K$21.4K$22.8K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Бухгалтер в Technisys in Argentina складає річну загальну компенсацію ARS 30,021,179. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Technisys для позиції Бухгалтер in Argentina складає ARS 21,928,513.

