Компенсація Венчурний капіталіст in India у Tech Mahindra становить ₹368K за year для U1. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tech Mahindra. Останнє оновлення: 12/2/2025

$4.1K - $4.9K
India
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
U1
$4.2K
$4.2K
$0
$0
U2
$ --
$ --
$ --
$ --
U3
$ --
$ --
$ --
$ --
U4
$ --
$ --
$ --
$ --
Які кар'єрні рівні в Tech Mahindra?

Найвищий пакет оплати для позиції Венчурний капіталіст в Tech Mahindra in India складає річну загальну компенсацію ₹452,613. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tech Mahindra для позиції Венчурний капіталіст in India складає ₹318,797.

