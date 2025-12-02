Каталог компаній
Tech Mahindra
Середня загальна компенсація Технічний письменник in Canada у Tech Mahindra варіюється від CA$70K до CA$102K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tech Mahindra. Останнє оновлення: 12/2/2025

Середня загальна компенсація

$57.3K - $66.6K
Canada
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$50.5K$57.3K$66.6K$73.3K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Tech Mahindra?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Технічний письменник в Tech Mahindra in Canada складає річну загальну компенсацію CA$101,572. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tech Mahindra для позиції Технічний письменник in Canada складає CA$69,991.

Схожі компанії

  • Infosys
  • LTI
  • Mindtree
  • Tata Consultancy Services
  • HCL Technologies
