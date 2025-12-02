Компенсація Технічний програм-менеджер in United States у Tech Mahindra варіюється від $138K за year для U2 до $125K за year для U3. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $150K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tech Mahindra. Останнє оновлення: 12/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
U1
$ --
$ --
$ --
$ --
U2
$138K
$138K
$0
$0
U3
$125K
$125K
$0
$0
U4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
