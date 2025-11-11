Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Інженер даних in Canada у Teamworks становить CA$214K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Teamworks. Останнє оновлення: 11/11/2025

Медіанний пакет
company icon
Teamworks
Data Engineer
hidden
Загалом за рік
CA$214K
Рівень
hidden
Базова зарплата
CA$151K
Stock (/yr)
CA$60K
Бонус
CA$3K
Років у компанії
0-1 Роки
Років досвіду
0-1 Роки
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер даних в Teamworks in Canada складає річну загальну компенсацію CA$281,646. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Teamworks для позиції Інженер даних in Canada складає CA$204,288.

