Teamlease Digital
    • Про компанію

    Teamlease Digital is a technology professional services platform that provides staffing solutions for professionals in diverse sectors such as IT, Telecom, Healthcare, Edtech, and Engineering.

    teamleasedigital.com
    Веб-сайт
    2016
    Рік заснування
    1,250
    Кількість працівників
    $250M-$500M
    Орієнтовний дохід
    Головний офіс

    Інші ресурси