TDK Зарплати

Зарплата TDK варіюється від $15,672 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $256,275 для Інженер з матеріалознавства на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників TDK. Останнє оновлення: 9/20/2025

$160K

Інженер з апаратного забезпечення
Median $156K

ASIC-інженер

Інженер-програміст
Median $166K

Інженер машинного навчання

Інженер-механік
Median $170K

Дата-сайентист
$15.7K
IT-спеціаліст
$122K
Інженер з матеріалознавства
$256K
Продукт-дизайнер
$88.5K
Продукт-менеджер
$106K
Проєктний менеджер
$56.4K
Технічний програмний менеджер
$218K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в TDK - це Інженер з матеріалознавства at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $256,275. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в TDK складає $138,853.

