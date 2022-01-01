TDK Зарплати

Зарплата TDK варіюється від $15,672 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $256,275 для Інженер з матеріалознавства на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників TDK . Останнє оновлення: 9/20/2025