Каталог компаній
TDCX
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

TDCX Зарплати

Зарплата TDCX варіюється від $11,390 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $42,870 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників TDCX. Останнє оновлення: 9/20/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Продажі
Median $42.9K
Адміністративний асистент
$26.3K
Бізнес-аналітик
$33.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Розвиток бізнесу
$30K
Обслуговування клієнтів
$23.6K
Операції з обслуговування клієнтів
$28.6K
IT-спеціаліст
$14.7K
Маркетинг
$37.2K
Маркетингові операції
$36.5K
Рекрутер
$11.4K
Інженер-програміст
$15.1K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

TDCX薪资最高的职位是Продажі，年度总薪酬为$42,870。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
TDCX的年度总薪酬中位数为$28,558。

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для TDCX

Схожі компанії

  • Intuit
  • LinkedIn
  • Amazon
  • SoFi
  • Roblox
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси