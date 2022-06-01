Каталог компаній
TD SYNNEX
TD SYNNEX Зарплати

Зарплата TD SYNNEX варіюється від $43,396 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $179,100 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників TD SYNNEX. Останнє оновлення: 9/20/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $155K
Бізнес-аналітик
$51.8K
Розвиток бізнесу
Median $78K

Корпоративний розвиток
$47.7K
Фінансовий аналітик
$53.9K
IT-спеціаліст
$69.3K
Продукт-дизайнер
$97K
Продукт-менеджер
$69.8K
Програмний менеджер
$58.6K
Продажі
$43.4K
Інженер з продажів
$99.5K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$179K
Технічний програмний менеджер
$61.8K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в TD SYNNEX - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $179,100. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в TD SYNNEX складає $69,345.

