Tata Motors
Tata Motors Інженер-механік Зарплати в Pune Metropolitan Region

Медіанний пакет компенсації Інженер-механік in Pune Metropolitan Region у Tata Motors становить ₹1.84M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tata Motors. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
Tata Motors
Mechanical Engineer
Pune, MH, India
Загалом за рік
₹1.84M
Рівень
Базова зарплата
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
5-10 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Які кар'єрні рівні в Tata Motors?
+₹5.01M
+₹7.69M
+₹1.73M
+₹3.02M
+₹1.9M
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Внести дані

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-механік в Tata Motors in Pune Metropolitan Region складає річну загальну компенсацію ₹2,019,401. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tata Motors для позиції Інженер-механік in Pune Metropolitan Region складає ₹882,043.

