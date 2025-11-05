Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Менеджер інженерів-програмістів in Greater Bengaluru у Tata Group становить ₹9.42M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tata Group. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
Tata Group
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹9.42M
Рівень
L5
Базова зарплата
₹6.28M
Stock (/yr)
₹2.62M
Бонус
₹524K
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
9 Роки
Останні подання зарплат
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Tata Group Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер інженерів-програмістів в Tata Group in Greater Bengaluru складає річну загальну компенсацію ₹11,970,911. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tata Group для позиції Менеджер інженерів-програмістів in Greater Bengaluru складає ₹9,253,615.

