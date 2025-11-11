Каталог компаній
Tata Group
Tata Group Full-Stack інженер програмного забезпечення Зарплати в India

Медіанний пакет компенсації Full-Stack інженер програмного забезпечення in India у Tata Group становить ₹1.75M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tata Group. Останнє оновлення: 11/11/2025

Медіанний пакет
Загалом за рік
₹1.75M
Рівень
L3
Базова зарплата
₹1.58M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹175K
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в Tata Group?
Останні подання зарплат
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Tata Group Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Full-Stack інженер програмного забезпечення в Tata Group in India складає річну загальну компенсацію ₹9,536,791. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tata Group для позиції Full-Stack інженер програмного забезпечення in India складає ₹2,539,082.

