У Tata Group Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 2.08 % щомісячно )