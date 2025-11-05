Каталог компаній
Tata Group
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • United States

Tata Group Інженер-програміст Зарплати в United States

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in United States у Tata Group становить $100K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tata Group. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
Tata Group
Mobile Software Engineer
New York, NY
Загалом за рік
$100K
Рівень
L2
Базова зарплата
$100K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
3 Роки
Які кар'єрні рівні в Tata Group?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Tata Group Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер мереж

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Tata Group in United States складає річну загальну компенсацію $350,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tata Group для позиції Інженер-програміст in United States складає $102,500.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Tata Group

Схожі компанії

  • DoorDash
  • Amazon
  • Stripe
  • Google
  • Tesla
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси