Tata Group
Tata Group Маркетинг Зарплати в Mumbai Metropolitan Region

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tata Group. Останнє оновлення: 11/5/2025

Don't get lowballed

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Tata Group Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Маркетинг в Tata Group in Mumbai Metropolitan Region складає річну загальну компенсацію ₹3,457,410. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tata Group для позиції Маркетинг in Mumbai Metropolitan Region складає ₹3,147,416.

