Компенсація Менеджер інженерів-програмістів in India у Tata Consultancy Services варіюється від ₹2.71M за year для C3A до ₹5.3M за year для C5. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹2.25M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tata Consultancy Services. Останнє оновлення: 11/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
C3A
₹2.71M
₹2.71M
₹0
₹0
C3B
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C4
₹3.47M
₹3.47M
₹0
₹0
C5
₹5.3M
₹5.3M
₹0
₹0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Tata Consultancy Services Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)