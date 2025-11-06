Tata Consultancy Services Інженер-програміст Зарплати в Greater London Area

Компенсація Інженер-програміст in Greater London Area у Tata Consultancy Services варіюється від £46.3K за year для C2 до £74.7K за year для C4. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater London Area становить £47.9K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tata Consultancy Services. Останнє оновлення: 11/6/2025

Середня Компенсація за Рівень

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус C1Y Assistant Engineer Trainee ( Початковий рівень ) £ -- £ -- £ -- £ -- C1 Assistant Engineer £ -- £ -- £ -- £ -- C2 IT Analyst £46.3K £46.3K £0 £0 C3A Assistant Consultant £53.9K £53.9K £0 £1.5 Переглянути 4 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 У Tata Consultancy Services Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 4th - РІК ( 2.08 % щомісячно )

Який графік вестингу в Tata Consultancy Services ?

