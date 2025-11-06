Tata Consultancy Services Інженер-програміст Зарплати в Ireland

Компенсація Інженер-програміст in Ireland у Tata Consultancy Services варіюється від €47.6K за year для C2 до €77.9K за year для C3A. Медіанний yearний пакет компенсації in Ireland становить €69.1K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tata Consultancy Services. Останнє оновлення: 11/6/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус C1Y Assistant Engineer Trainee ( Початковий рівень ) € -- € -- € -- € -- C1 Assistant Engineer € -- € -- € -- € -- C2 IT Analyst €47.6K €45.3K €0 €2.3K C3A Assistant Consultant €77.9K €75.5K €0 €2.4K Переглянути 4 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 У Tata Consultancy Services Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 4th - РІК ( 2.08 % щомісячно )

Який графік вестингу в Tata Consultancy Services ?

