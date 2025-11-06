Каталог компаній
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Інженер-програміст Зарплати в Ireland

Компенсація Інженер-програміст in Ireland у Tata Consultancy Services варіюється від €47.6K за year для C2 до €77.9K за year для C3A. Медіанний yearний пакет компенсації in Ireland становить €69.1K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tata Consultancy Services. Останнє оновлення: 11/6/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Початковий рівень)
€ --
€ --
€ --
€ --
C1
Assistant Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
C2
IT Analyst
€47.6K
€45.3K
€0
€2.3K
C3A
Assistant Consultant
€77.9K
€75.5K
€0
€2.4K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Tata Consultancy Services Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Включені посади

Frontend-інженер програмного забезпечення

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер мереж

Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення

Інженер даних

Інженер програмного забезпечення виробництва

DevOps-інженер

Інженер надійності сайту

Системний інженер

Веб-розробник

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Tata Consultancy Services in Ireland складає річну загальну компенсацію €86,016. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tata Consultancy Services для позиції Інженер-програміст in Ireland складає €43,505.

