Tata Consultancy Services Інженер-програміст Зарплати в Greater Seattle Area

Компенсація Інженер-програміст in Greater Seattle Area у Tata Consultancy Services варіюється від $95.3K за year для C1 до $87.3K за year для C4. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Seattle Area становить $106K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tata Consultancy Services. Останнє оновлення: 11/6/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус C1Y Assistant Engineer Trainee ( Початковий рівень ) $ -- $ -- $ -- $ -- C1 Assistant Engineer $95.3K $92.8K $0 $2.5K C2 IT Analyst $ -- $ -- $ -- $ -- C3A Assistant Consultant $98.3K $96.3K $0 $2K Переглянути 4 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 У Tata Consultancy Services Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 4th - РІК ( 2.08 % щомісячно )

Який графік вестингу в Tata Consultancy Services ?

