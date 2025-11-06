Каталог компаній
Tata Consultancy Services
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
Tata Consultancy Services Інженер-програміст Зарплати в Greater Sao Paulo

Останні подання зарплат
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Tata Consultancy Services Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Включені посади

Подати нову посаду

Frontend-інженер програмного забезпечення

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер мереж

Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення

Інженер даних

Інженер програмного забезпечення виробництва

DevOps-інженер

Інженер надійності сайту

Системний інженер

Веб-розробник

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Tata Consultancy Services in Greater Sao Paulo складає річну загальну компенсацію R$137,798. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tata Consultancy Services для позиції Інженер-програміст in Greater Sao Paulo складає R$109,594.

