  Зарплати
  Інженер-програміст

  Всі зарплати Інженер-програміст

  Chile

Tata Consultancy Services Інженер-програміст Зарплати в Chile

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Chile у Tata Consultancy Services становить CLP 35.42M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tata Consultancy Services. Останнє оновлення: 11/6/2025

Медіанний пакет
company icon
Tata Consultancy Services
Salesforce Engineer
Santiago, RM, Chile
Загалом за рік
CLP 35.42M
Рівень
C3A
Базова зарплата
CLP 35.42M
Stock (/yr)
CLP 0
Бонус
CLP 0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в Tata Consultancy Services?
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Tata Consultancy Services Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Tata Consultancy Services in Chile складає річну загальну компенсацію CLP 56,497,620. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tata Consultancy Services для позиції Інженер-програміст in Chile складає CLP 35,417,335.

