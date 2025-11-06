Каталог компаній
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Інженер-програміст Зарплати в Chennai Metropolitan Area

Компенсація Інженер-програміст in Chennai Metropolitan Area у Tata Consultancy Services варіюється від ₹402K за year для C1Y до ₹1.49M за year для C5. Медіанний yearний пакет компенсації in Chennai Metropolitan Area становить ₹797K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tata Consultancy Services. Останнє оновлення: 11/6/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Початковий рівень)
₹402K
₹398K
₹3.9K
₹0
C1
Assistant Engineer
₹617K
₹613K
₹0
₹3.2K
C2
IT Analyst
₹1.12M
₹1.08M
₹0
₹32.8K
C3A
Assistant Consultant
₹1.04M
₹1.02M
₹5.2K
₹19.6K
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Tata Consultancy Services Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Включені посади

Подати нову посаду

Frontend-інженер програмного забезпечення

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер мереж

Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення

Інженер даних

Інженер програмного забезпечення виробництва

DevOps-інженер

Інженер надійності сайту

Системний інженер

Веб-розробник

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Tata Consultancy Services in Chennai Metropolitan Area складає річну загальну компенсацію ₹1,990,308. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tata Consultancy Services для позиції Інженер-програміст in Chennai Metropolitan Area складає ₹796,948.

