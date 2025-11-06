Компенсація Інженер-програміст in Chennai Metropolitan Area у Tata Consultancy Services варіюється від ₹402K за year для C1Y до ₹1.49M за year для C5. Медіанний yearний пакет компенсації in Chennai Metropolitan Area становить ₹797K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tata Consultancy Services. Останнє оновлення: 11/6/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
C1Y
₹402K
₹398K
₹3.9K
₹0
C1
₹617K
₹613K
₹0
₹3.2K
C2
₹1.12M
₹1.08M
₹0
₹32.8K
C3A
₹1.04M
₹1.02M
₹5.2K
₹19.6K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Tata Consultancy Services Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
Включені посадиПодати нову посаду
Frontend-інженер програмного забезпечення
Backend-інженер програмного забезпечення
Full-Stack інженер програмного забезпечення
Інженер мереж
Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення
Інженер даних
Інженер програмного забезпечення виробництва
DevOps-інженер
Інженер надійності сайту
Системний інженер
Веб-розробник