Компенсація Інженер-програміст in Australia у Tata Consultancy Services варіюється від A$88.2K за year для C2 до A$124K за year для C3B. Медіанний yearний пакет компенсації in Australia становить A$118K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tata Consultancy Services. Останнє оновлення: 11/6/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
C1Y
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
C1
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
C2
A$88.2K
A$88.2K
A$0
A$0
C3A
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Tata Consultancy Services Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
Включені посадиПодати нову посаду
Frontend-інженер програмного забезпечення
Backend-інженер програмного забезпечення
Full-Stack інженер програмного забезпечення
Інженер мереж
Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення
Інженер даних
Інженер програмного забезпечення виробництва
DevOps-інженер
Інженер надійності сайту
Системний інженер
Веб-розробник