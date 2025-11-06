Каталог компаній
Tata Consultancy Services
  Pune Metropolitan Region

Tata Consultancy Services Аналітик кібербезпеки Зарплати в Pune Metropolitan Region

Компенсація Аналітик кібербезпеки in Pune Metropolitan Region у Tata Consultancy Services становить ₹655K за year для C1. Медіанний yearний пакет компенсації in Pune Metropolitan Region становить ₹751K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tata Consultancy Services. Останнє оновлення: 11/6/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
C1Y
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C1
₹655K
₹655K
₹0
₹0
C2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3A
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Tata Consultancy Services Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Аналітик кібербезпеки в Tata Consultancy Services in Pune Metropolitan Region складає річну загальну компенсацію ₹783,718. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tata Consultancy Services для позиції Аналітик кібербезпеки in Pune Metropolitan Region складає ₹596,677.

