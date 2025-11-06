Каталог компаній
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Проєкт-менеджер Зарплати в Greater Toronto Area

Компенсація Проєкт-менеджер in Greater Toronto Area у Tata Consultancy Services варіюється від CA$117K за year для C3A до CA$117K за year для C3B. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Toronto Area становить CA$117K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tata Consultancy Services. Останнє оновлення: 11/6/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
C1Y
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C3A
CA$117K
CA$114K
CA$0
CA$2.9K
Останні подання зарплат
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Tata Consultancy Services Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Проєкт-менеджер в Tata Consultancy Services in Greater Toronto Area складає річну загальну компенсацію CA$134,800. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tata Consultancy Services для позиції Проєкт-менеджер in Greater Toronto Area складає CA$116,955.

Інші ресурси