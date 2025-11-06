Каталог компаній
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Проєкт-менеджер Зарплати в Greater Bengaluru

Медіанний пакет компенсації Проєкт-менеджер in Greater Bengaluru у Tata Consultancy Services становить ₹1.99M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tata Consultancy Services. Останнє оновлення: 11/6/2025

Медіанний пакет
company icon
Tata Consultancy Services
Project Manager
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹1.99M
Рівень
C3A
Базова зарплата
₹1.99M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
17 Роки
Років досвіду
19 Роки
Які кар'єрні рівні в Tata Consultancy Services?
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Tata Consultancy Services Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Проєкт-менеджер в Tata Consultancy Services in Greater Bengaluru складає річну загальну компенсацію ₹2,301,172. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tata Consultancy Services для позиції Проєкт-менеджер in Greater Bengaluru складає ₹1,986,212.

