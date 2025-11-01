Tata Consultancy Services Продакт-дизайнер Зарплати

Компенсація Продакт-дизайнер in India у Tata Consultancy Services варіюється від ₹705K за year для C1 до ₹1.53M за year для C4. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹519K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tata Consultancy Services. Останнє оновлення: 11/1/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус C1 Assistant Designer ₹705K ₹705K ₹0 ₹0 C2 Designer ₹879K ₹854K ₹0 ₹25K C3A Assistant Consultant ₹1.07M ₹1.07M ₹0 ₹0 C3B Associate Consultant ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Переглянути 2 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 У Tata Consultancy Services Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 4th - РІК ( 2.08 % щомісячно )

Який графік вестингу в Tata Consultancy Services ?

