Середня загальна компенсація Менеджер продакт-дизайну in United States у Tata Consultancy Services варіюється від $151K до $215K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tata Consultancy Services. Останнє оновлення: 11/1/2025

Середня загальна компенсація

$172K - $204K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$151K$172K$204K$215K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Tata Consultancy Services Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер продакт-дизайну в Tata Consultancy Services in United States складає річну загальну компенсацію $215,050. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tata Consultancy Services для позиції Менеджер продакт-дизайну in United States складає $151,470.

