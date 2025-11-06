Каталог компаній
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Консультант з управління Зарплати в New York City Area

Компенсація Консультант з управління in New York City Area у Tata Consultancy Services варіюється від $162K за year для C3A до $163K за year для C5. Медіанний yearний пакет компенсації in New York City Area становить $155K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tata Consultancy Services. Останнє оновлення: 11/6/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
Assistant Consultant
$162K
$149K
$0
$12.6K
C3B
Associate Consultant
$140K
$137K
$0
$3K
Переглянути 2 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Tata Consultancy Services Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Консультант з управління в Tata Consultancy Services in New York City Area складає річну загальну компенсацію $190,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tata Consultancy Services для позиції Консультант з управління in New York City Area складає $143,000.

