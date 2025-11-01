Tata Consultancy Services Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) Зарплати

Компенсація Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) у Tata Consultancy Services варіюється від ₹394K за year для C1Y до ₹998K за year для C3A. Медіанний yearний пакет компенсації становить ₹516K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tata Consultancy Services. Останнє оновлення: 11/1/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус C1Y ₹394K ₹394K ₹0 ₹0 C1 ₹476K ₹476K ₹0 ₹0 C2 ₹1M ₹888K ₹0 ₹112K C3A ₹998K ₹998K ₹0 ₹0 Переглянути 4 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 У Tata Consultancy Services Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

Який графік вестингу в Tata Consultancy Services ?

