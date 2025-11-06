Каталог компаній
Tata Consultancy Services
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Дейта-сайентист

  • Всі зарплати Дейта-сайентист

  • United Kingdom

Tata Consultancy Services Дейта-сайентист Зарплати в United Kingdom

Медіанний пакет компенсації Дейта-сайентист in United Kingdom у Tata Consultancy Services становить £33.8K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tata Consultancy Services. Останнє оновлення: 11/6/2025

Медіанний пакет
company icon
Tata Consultancy Services
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
Загалом за рік
£33.8K
Рівень
C2
Базова зарплата
£33.8K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
2 Роки
Які кар'єрні рівні в Tata Consultancy Services?
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Tata Consultancy Services Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Дейта-сайентист пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-сайентист в Tata Consultancy Services in United Kingdom складає річну загальну компенсацію £60,798. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tata Consultancy Services для позиції Дейта-сайентист in United Kingdom складає £33,848.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Tata Consultancy Services

Схожі компанії

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси