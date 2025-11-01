Каталог компаній
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Операції обслуговування клієнтів Зарплати

Середня загальна компенсація Операції обслуговування клієнтів у Tata Consultancy Services варіюється від ₹815K до ₹1.16M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tata Consultancy Services. Останнє оновлення: 11/1/2025

Середня загальна компенсація

₹934K - ₹1.09M
India
Поширений діапазон
Можливий діапазон
₹815K₹934K₹1.09M₹1.16M
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Tata Consultancy Services Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Операції обслуговування клієнтів в Tata Consultancy Services складає річну загальну компенсацію ₹1,162,184. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tata Consultancy Services для позиції Операції обслуговування клієнтів складає ₹814,522.

