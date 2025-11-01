Каталог компаній
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Актуарій Зарплати

Середня загальна компенсація Актуарій in Ireland у Tata Consultancy Services варіюється від €33.6K до €46.7K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tata Consultancy Services. Останнє оновлення: 11/1/2025

Середня загальна компенсація

€36K - €42.4K
Ireland
Поширений діапазон
Можливий діапазон
€33.6K€36K€42.4K€46.7K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Tata Consultancy Services Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Актуарій в Tata Consultancy Services in Ireland складає річну загальну компенсацію €46,748. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tata Consultancy Services для позиції Актуарій in Ireland складає €33,562.

Інші ресурси