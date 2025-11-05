Каталог компаній
Tango
Tango Інженер-програміст Зарплати в Warsaw Metropolitan Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Warsaw Metropolitan Area у Tango становить PLN 346K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tango. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
Tango
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Загалом за рік
PLN 346K
Рівень
Senior
Базова зарплата
PLN 308K
Stock (/yr)
PLN 0
Бонус
PLN 38K
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
10 Роки
Які кар'єрні рівні в Tango?
Останні подання зарплат
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Tango Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Tango in Warsaw Metropolitan Area складає річну загальну компенсацію PLN 463,932. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tango для позиції Інженер-програміст in Warsaw Metropolitan Area складає PLN 313,940.

