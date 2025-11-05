Каталог компаній
Tango
Tango Інженер-програміст Зарплати в Ukraine

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Ukraine у Tango становить UAH 4.01M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tango. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
Tango
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Загалом за рік
UAH 4.01M
Рівень
hidden
Базова зарплата
UAH 4.01M
Stock (/yr)
UAH 0
Бонус
UAH 0
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Які кар'єрні рівні в Tango?
Block logo
+UAH 2.43M
Robinhood logo
+UAH 3.72M
Stripe logo
+UAH 836K
Datadog logo
+UAH 1.46M
Verily logo
+UAH 920K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Tango Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Tango in Ukraine складає річну загальну компенсацію UAH 6,209,528. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tango для позиції Інженер-програміст in Ukraine складає UAH 3,920,156.

