Каталог компаній
Tango
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Greater Toronto Area

Tango Інженер-програміст Зарплати в Greater Toronto Area

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Tango. Останнє оновлення: 11/5/2025

Нам потрібно лише 4 більше Інженер-програміст заявок в Tango щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Tango Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Tango in Greater Toronto Area складає річну загальну компенсацію CA$233,218. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Tango для позиції Інженер-програміст in Greater Toronto Area складає CA$233,218.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Tango

Схожі компанії

  • Credit Karma
  • Waymo
  • Noom
  • Survios
  • Seesaw
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси