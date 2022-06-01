Symphony Technology Group Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Symphony Technology Group варіюється від $39,513 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $54,879 для Продакт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Symphony Technology Group. Останнє оновлення: 11/30/2025

Інженер-програміст
Median $39.5K
Продакт-менеджер
$54.9K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Symphony Technology Group - це Продакт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $54,879. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Symphony Technology Group складає $47,196.

Інші ресурси

