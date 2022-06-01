Symphony Technology Group Зарплати

Зарплата Symphony Technology Group варіюється від $39,513 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $54,879 для Продакт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Symphony Technology Group . Останнє оновлення: 11/30/2025