Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in India у Syfe становить ₹3.13M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Syfe. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
Syfe
Software Development Engineer 2
Gurgaon, HR, India
Загалом за рік
₹3.13M
Рівень
L4
Базова зарплата
₹2.95M
Stock (/yr)
₹102K
Бонус
₹76.3K
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
3 Роки
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Syfe in India складає річну загальну компенсацію ₹6,021,393. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Syfe для позиції Інженер-програміст in India складає ₹3,002,863.

