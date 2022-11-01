Довідник компаній
Syfe
Syfe Зарплати

Діапазон зарплат Syfe коливається від $35,914 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $79,744 для Дизайнер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Syfe. Останнє оновлення: 8/20/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $35.9K
Дизайнер продукту
$79.7K
Менеджер проекту
$52.9K

Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Syfe, є Дизайнер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $79,744. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Syfe, становить $52,925.

