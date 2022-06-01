Довідник компаній
Sycamore Partners
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Sycamore Partners Зарплати

Діапазон зарплат Sycamore Partners коливається від $30,576 у загальній компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому кінці до $145,725 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Sycamore Partners. Останнє оновлення: 8/20/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Бізнес-операції
$55.9K
Бізнес-аналітик
$105K
Обслуговування клієнтів
$30.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Аналітик даних
$111K
Інженер-програміст
$146K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

The highest paying role reported at Sycamore Partners is Інженер-програміст at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $145,725. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sycamore Partners is $104,860.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Sycamore Partners

Пов'язані компанії

  • Tesla
  • Pinterest
  • DoorDash
  • Databricks
  • SoFi
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси