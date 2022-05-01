Swvl Зарплати

Діапазон зарплат Swvl коливається від $6,139 у загальній компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому кінці до $138,153 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Swvl . Останнє оновлення: 8/20/2025