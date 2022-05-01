Довідник компаній
Swvl
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Swvl Зарплати

Діапазон зарплат Swvl коливається від $6,139 у загальній компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому кінці до $138,153 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Swvl. Останнє оновлення: 8/20/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Бухгалтер
$6.1K
Менеджер продукту
$108K
Менеджер проекту
$12.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Інженер-програміст
$19.3K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$138K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Swvl, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $138,153. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Swvl, становить $19,296.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Swvl

Пов'язані компанії

  • Illumina
  • Alkami
  • CSX
  • CME Group
  • Union Pacific
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси